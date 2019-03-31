У Києві правоохоронці затримали трьох учасників транснаціонального наркоугруповання. Вилучили 600 кг героїну загальною вартістю $50 млн.

Вночі у Нацполіція затримала ще трьох учасників міжнародного наркоугруповання. Спершу поліція вилучила 100 кг отруйної речовини, а кілька годин тому 500 кг героїну. На складі в орендованому гаражному приміщенні, правоохоронні органи вилучили партію героїну загальною вагою 600 кг. За мірками чорного ринку вартість продукції перевищує $50 млн.

– Це найбільша партія вилученого героїну за часи незалежності України, – повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Наркоторговці здійснювали постачання героїну з країн Центральної Азії до Євросоюзу через територію нашої держави.





















Героїну на $50 млн: на Київщині викрили міжнародну наркоорганізацію / 5 фотографий

– Реформа кримінальної поліції – найбільш складна справа в реорганізації нашого підрозділу. Такі викриття показують ефективність реформи, – наголосив Сергій Князєв.

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До складу викритої групи увійшли громадяни Туреччини, Румунії, Македонії та Молдови. Учасники наркоорганізації займалися протиправною діяльністю упродовж тривалого часу і використовували зв’язки по всьому світу.

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