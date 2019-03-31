Поліція Луганської області отримала 35 повідомлень про можливі порушення під час президентських виборів.

Під час голосування на виборах президента України у місті Рубіжному Луганської області чоловік, нахилившись над столом, облив три бюлетеня пивом.

Пляшка з пивом знаходилось у лівій внутрішній кишені верхнього одягу виборця.

Ще один виборець – з Лисичанська – заявив, що за нього невідомі проголосували та поставили підпис.

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Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.