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Факти / Надзвичайні події

На Луганщині чоловік облив бюлетені пивом

Поліція Луганської області отримала 35 повідомлень про можливі порушення під час президентських виборів.

Вибори 2019

Під час голосування на виборах президента України у місті Рубіжному Луганської області чоловік, нахилившись над столом, облив три бюлетеня пивом.

Пляшка з пивом знаходилось у лівій внутрішній кишені верхнього одягу виборця.

Ще один виборець – з Лисичанська – заявив, що за нього невідомі проголосували та поставили підпис.

ДивітьсяЗі скандалами та порваними бюлетенями. Як голосує Україна на виборах

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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