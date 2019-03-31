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На Сумщині виборець намагався з’їсти бюлетень – проковтнути не зміг

У Сумській області на одній із виборчих дільниць чоловік намагався з’їсти свій бюлетень.

На Сумщині виборець намагався з’їсти бюлетень – проковтнути не зміг

У Сумській області на виборах президента України чоловік намагався з’їсти свій бюлетень, але не проковтнув, розповів начальник Нацполіції Сергій Князєв.

ЧитайтеВибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу

– Громадянин просто поклав в рота бюлетень, щоб його винести, але коли члени дільничної комісії намагались його затримати, у нас чітко зафіксовано на відео, що він намагався його з’їсти, але проковтнути не зміг. Це прикра історія, якій буде надана правова оцінка, – зазначив Князєв.

Джерело: УНН

Фото: УНІАН

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