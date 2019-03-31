У Сумській області на одній із виборчих дільниць чоловік намагався з’їсти свій бюлетень.
У Сумській області на виборах президента України чоловік намагався з’їсти свій бюлетень, але не проковтнув, розповів начальник Нацполіції Сергій Князєв.
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– Громадянин просто поклав в рота бюлетень, щоб його винести, але коли члени дільничної комісії намагались його затримати, у нас чітко зафіксовано на відео, що він намагався його з’їсти, але проковтнути не зміг. Це прикра історія, якій буде надана правова оцінка, – зазначив Князєв.
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