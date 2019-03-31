Національна поліція перевіряє п’ять фактів розголошення представниками політичних партій результатів голосування.

Правоохоронці зафіксували випадки розголошення таємниці голосування серед представників політичних партій. Національна поліція розглядає п’ять фактів порушення законодавства і обирає міру покарання.

Читайте: В Україні проходить перший тур виборів президента (ОНЛАЙН)

Голосування на виборах президента України є таємним, тому фотографування, відеофіксація, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення є порушенням таємниці.

За це порушення передбачено кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Олег Ляшко показав журналістам заповнений бюлетень.