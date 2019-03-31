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Розголошення результатів голосування: поліція перевіряє політичні партії

Національна поліція перевіряє п’ять фактів розголошення представниками політичних партій результатів голосування.

Розголошення результатів голосування: поліція перевіряє політичні партії

Правоохоронці зафіксували випадки розголошення таємниці голосування серед представників політичних партій. Національна поліція розглядає  п’ять фактів  порушення  законодавства і обирає міру покарання.

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Голосування на виборах президента України є таємним, тому фотографування, відеофіксація, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення є порушенням таємниці.

За це порушення передбачено кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Олег Ляшко показав журналістам заповнений бюлетень.

Джерело: МВС

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