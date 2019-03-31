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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у Харкові: постраждав чоловік

У центрі Харкова невідомий чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї.

Стрілянина у Харкові: постраждав чоловік

У Харкові на вулиці Сумській невідомий влаштував стрілянину з травматичної зброї, в результаті чого постраждав чоловік.

Як повідомляє поліція, травму живота отримав 35-річний мешканець міста Куп’янськ Харківської області. Його госпіталізували  до обласної клінічної лікарні.

Медики оцінюють стан постраждалого як задовільний.

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За попередньою інформацією, між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з них застосував пристрій  для відстрілу гумовими кулями.

Правоохоронці продовжують пошуки зловмисника.

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину в Миколаєві, яка сталася у черзі до McDonald’s.

Джерело: Нацполіція

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