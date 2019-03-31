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Вибори 2019. На трьох дільницях у Дніпрі шукали бомбу

Вибори президента України супроводжують фейкові дзвінки про мінування дільниць.

Вибори 2019. На трьох дільницях у Дніпрі шукали бомбу

Вибори президента України 2019 у Дніпрі намагаються зірвати провокаціями, пов’язаними зі дзвінками про мінування.

Як повідомляє Нацполіція, інформація про наявність вибухонебезпечних предметів на трьох виборчих дільницях у Дніпрі не підтвердилася.

Зараз вибухотехніки перевіряють повідомлення про замінування ще 6 адрес, за якими розташовуються комісії.

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Правоохоронці провели перевірку без евакуації, робота комісій не переривалася.

У Комітеті виборців України з посиланням на дані Нацполіції повідомили про 14 повідомлень про замінування по Україні. Вони не підтвердилися. Але голосування припинялося на певний період на цих дільницях.

До слова, на Дніпропетровщині спостерігається висока явка на виборах.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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