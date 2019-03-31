Правоохоронці затримали чоловіка, який добивав ногами гвардійців після аварії в Одесі.

В Одесі Opel на евробляхах влетів у натовп. Внаслідок цього загинув нацгвардієць, серед постраждалих двоє нацгвардійців і троє цивільних.

– Після страшного удару троє гвардійців стікали кров’ю на асфальті, і тут – ця мра** у синій куртці – підскочив до бійців і завдав кілька ударів по лежачим, поки його не відштовхнула, спасибі їй, жінка, – розповів глава МВС Арсен Аваков.

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Чоловік втік з місця злочину, після того приїхали поліція і швидка.

– Ми шукали його всю ніч і півдня. Але ми його знайшли! Раніше судимий, перебуває під умовним терміном громадянин України, одесит! Якийсь Путілін, – додав Аваков.

Чоловіка затримали за звинуваченням по ч.2 ст. 345. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

















Затримано чоловіка, який добивав ногами гвардійців після ДТП в Одесі / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у ДТП в Запоріжжі загинув багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу Олександр Власенко.

Фото і відео: Арсен Аваков