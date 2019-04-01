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Факти / Надзвичайні події

Гралися із вибухівкою: в Запоріжжі загинула дитина, інша – травмована

У Запоріжжі стався вибух, внаслідок якого одна дитина загинула, а інша перебуває в лікарні.

Гралися із вибухівкою: в Запоріжжі загинула дитина, інша – травмована

У Дніпровському районі  Запоріжжя вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинув 13-річний підліток, його 12-літній товариш перебуває у лікарні.

31 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Вінницька вибухнула граната, в результаті чого постраждало двоє підлітків.

Правоохоронці встановили, що діти гуляли по вулиці Щаслива. Поблизу однієї з багатоповерхівок вони знайшли вибуховий пристрій. Молодший хлопець вирішив кинути гранату на землю перед собою. В результаті чого стався вибух, що спричинив тілесні ушкодження малолітніх.

Дітей негайно госпіталізували до лікарні, старший хлопець помер від отриманих травм, а молодшому нічого не загрожує, його стан стабільний.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

Джерело: Нацполіція

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