У Полтавській області було скоєно напад на поліцейського, який охороняв одну з виборчих дільниць.
У Полтавській області побили поліцейського, який займався охороною однієї з виборчих дільниць.
Постраждалого госпіталізували в неврологічне відділення з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс, садна тім’яної області.
За інформацією МВС, в Україні зареєстрували ще кілька резонансних подій.
Про які саме події йде мова не уточнюється.
Читайте: Розголошення результатів голосування: поліція перевіряє політичні партії
До слова, стежити за результатами першого туру виборів президента України ви можете в текстовому онлайні Фактів ICTV.
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