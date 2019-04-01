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Факти / Надзвичайні події

На виборчій дільниці у Полтавській області побили поліцейського

У Полтавській області було скоєно напад на поліцейського, який охороняв одну з виборчих дільниць.

На виборчій дільниці у Полтавській області побили поліцейського

У Полтавській області побили поліцейського, який займався охороною однієї з виборчих дільниць.

Постраждалого госпіталізували в неврологічне відділення з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс, садна тім’яної області.

За інформацією МВС, в Україні зареєстрували ще кілька резонансних подій.

Про які саме події йде мова не уточнюється.

Читайте: Розголошення результатів голосування: поліція перевіряє політичні партії

До слова, стежити за результатами першого туру виборів президента України ви можете в текстовому онлайні Фактів ICTV.

Джерело: МВС

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