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Факти / Надзвичайні події

Під Одесою BMW збив двох жінок на узбіччі, одна з них загинула

Внаслідок ДТП, що сталася в селі Кучургани Одеської області, загинула 59-річна жінка-пішохід, ще одна потерпіла госпіталізована.

Швидка допомога

Смертельна ДТП під Одесою сталася близько 2.00 ночі – 31-річний водій BMW-Х5 збив двох жінок, які йшли узбіччям дороги.

З місця події він втік, але за кілька годин працівники поліції затримали правопорушника.

Він кинув своє авто у полі біля сусіднього села і пішки прийшов додому.

Експертиза показала, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху.

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До слова, у Харківській області мікроавтобус збив чоловіків, які штовхали автомобіль.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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