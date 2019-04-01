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Факти / Надзвичайні події

Прорив труби в Києві: Mitsubishi зависло над ямою

Через прорив труби на вулиці Ділова під припаркованим Mitsubishi утворилася яма.

Прорив труби в Києві: Mitsubishi зависло над ямою

У Києві на вулиці Ділова внаслідок прориву труби дорогу залило окропом.

Після цього на проїзній частині почав просідати асфальт. Велика яма утворилася прямо під припаркованим позашляховиком Mitsubishi.

Рятувальникам, які прибули на місце події, вдалося врятувати автомобіль. Його дістали за допомогою евакуатора.

Читайте: Ріки гарячої води. У Києві вулицю Димитрова заливає кип’ятком

Київводоканал зупинив потік води.

Аварійні служби почали ліквідовувати наслідки аварії.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві автомобіль зніс зупинку і перекинувся.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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