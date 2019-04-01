Через прорив труби на вулиці Ділова під припаркованим Mitsubishi утворилася яма.
У Києві на вулиці Ділова внаслідок прориву труби дорогу залило окропом.
Після цього на проїзній частині почав просідати асфальт. Велика яма утворилася прямо під припаркованим позашляховиком Mitsubishi.
Рятувальникам, які прибули на місце події, вдалося врятувати автомобіль. Його дістали за допомогою евакуатора.
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Київводоканал зупинив потік води.
Аварійні служби почали ліквідовувати наслідки аварії.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві автомобіль зніс зупинку і перекинувся.
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