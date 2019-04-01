Неподалік університету фізичного виховання на дорозі утворилися ріки гарячої води.
Біля одного з корпусів Національного університету фізичного виховання на вулиці Димитрова дорогу залило окропом.
Користувачі мережі почали публікувати відео, де видно як рух автомобілів ускладнює потік гарячої води.
Очевидці припускають, що вода тече від Інфізу, можливо вище.
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Про причини аварії поки нічого не відомо.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві прорвало трубу.
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