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Факти / Надзвичайні події

Ріки гарячої води. У Києві вулицю Димитрова заливає кип’ятком

Неподалік університету фізичного виховання на дорозі утворилися ріки гарячої води.

Ріки гарячої води. У Києві вулицю Димитрова заливає кип’ятком

Біля одного з корпусів Національного університету фізичного виховання на вулиці Димитрова  дорогу залило окропом.

Користувачі мережі почали публікувати відео, де видно як рух автомобілів ускладнює потік гарячої води.

Очевидці припускають, що вода тече від Інфізу, можливо вище.

Читайте: 80% опіків і 11 днів пекла: помер хлопчик, який впав в окріп

Про причини аварії поки нічого не відомо.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві прорвало трубу.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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