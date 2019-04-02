В Одеській області під час ДТП за участю двох мікроавтобусів та маршрутки загинула людина.
На трасі Одеса – Рені сталася аварія за участю двох мікроавтобусів та маршрутки, в якій були пасажири.
Один водій автомобіля Ford загинув на місці, ще одного госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Пасажири маршрутного таксі по медичну допомогу не зверталися.
За попередніми даними, водій вантажного автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив зіткнення з Ford Transit.
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Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлять слідчі.
У поліції попереджають, що на ділянці дороги Одеса-Рені в районі села Удобне Білгород-Дністровського району проїзд транспорту ускладнений.
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