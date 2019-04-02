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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП на Одещині: зіткнулися 2 мікроавтобуси і маршрутка

В Одеській області під час ДТП за участю двох мікроавтобусів та маршрутки загинула людина.

Смертельна ДТП на Одещині: зіткнулися 2 мікроавтобуси і маршрутка

На трасі Одеса – Рені сталася аварія за участю двох мікроавтобусів та маршрутки, в якій були пасажири.

Один водій автомобіля Ford загинув на місці, ще одного госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Пасажири маршрутного таксі по медичну допомогу не зверталися.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля Mercedes Sprinter не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив зіткнення з Ford Transit.

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Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлять слідчі.

У поліції попереджають, що на ділянці дороги Одеса-Рені в районі села Удобне Білгород-Дністровського району проїзд транспорту ускладнений.

Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Чехії, в якому постраждали 38 людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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