У школі села Музичі Києво-Святошинського району плитка обвалилася на хлопчика. Дитину госпіталізували.

Плитка з рештками цементу впала на одного зі школярів, коли учні організовано виходили з приміщення їдальні.

Вчитель одразу відвів дитину на безпечну відстань і викликав швидку допомогу.

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12-річного школяра госпіталізували. Медики діагностували скальповану рану голови та надали медичну допомогу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 КК України.

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