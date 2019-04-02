PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У школі на Київщині на хлопчика впала плитка – його госпіталізували

У школі села Музичі Києво-Святошинського району плитка обвалилася на хлопчика. Дитину госпіталізували.

У школі на Київщині на хлопчика впала плитка – його госпіталізували

Плитка з рештками цементу впала на одного зі школярів, коли учні організовано виходили з приміщення їдальні.

Вчитель одразу відвів дитину на безпечну відстань і викликав швидку допомогу.

Читайте: У Києві вітчим згвалтував 12-річну дівчинку

12-річного школяра госпіталізували. Медики діагностували скальповану рану голови та надали медичну допомогу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у дитсадку Львова отруїлися четверо дітей, троє з них перебувають у лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ріки гарячої води. У Києві вулицю Димитрова заливає кип’ятком
У Києві зіткнулися два легковики: п’ятеро постраждалих, двоє з них діти
100кг! У Київській області затримано іноземця з героїном на 220 млн грн
У Фастові чоловік побив і викинув дружину з четвертого поверху
У США чоловік розстріляв автобус та влаштував смертельне ДТП
У Києві позашляховик вилетів на зустрічну смугу і протаранив 6 авто
Українця звинуватили у вбивстві в Польщі – загрожує до 10 років в’язниці
На Житомирщині школярка повісилась після сварки з матір’ю хлопця
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка