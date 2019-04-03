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Не дав приміряти кашкет: в Одесі курсанта вдарили ножем у живіт

В Одесі вдарили ножем курсанта, який відмовився дати приміряти кашкет.

Не дав приміряти кашкет: в Одесі курсанта вдарили ножем у живіт

У центрі Одеси 22-річний місцевий житель вдарив ножем курсанта одного з училищ за відмову приміряти кашкет.

Курсант отримав ножове поранення в живіт і був терміново госпіталізований.

Читайте: На Київщині п’яний росіянин побив поліцейського

Нападнику оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив стрілянину, коли дізнався вартість поїздки в таксі.

Джерело: Нацполіція

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