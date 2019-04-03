У Техасі (США) горів хімічний завод. Внаслідок цього загинула одна людина, ще двоє знаходяться в критичному стані.

Внаслідок пожежі в Техасі (США) загинула одна людина.

– Щонайменше одна людина загинула на заводі КМСО в місті Кросбі, штат Техас, – повідомив шериф округу Харріс Ед Гонсалес.

Ще двоє постраждалих перебувають у критичному стані і були доставлені на вертольоті в лікарню.

Читайте: Пожежа у Києві: згоріли два житлових будинки на Новобіличах

Причиною пожежі могла стати лінія електропередачі, яка загорілася в районі резервуара з ізобутиленом.

Влада стверджує, що в повітрі немає небезпечних хімічних речовин.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

Фото: HCSOTexas