На проспекті Соборності у Києві чоловік, який вигулював собаку, знайшов сумку з немовлям.
Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля.
Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.
Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.
Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.
У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям / 3 фотографии
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До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.
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