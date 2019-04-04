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Факти / Надзвичайні події

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям

На проспекті Соборності у Києві чоловік, який вигулював собаку, знайшов сумку з немовлям.

У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям

Киянин повідомив у поліцію, що знайшов у сумці немовля.

Сумка знаходилася між двома будинками у бетонній конструкції. Малюк був загорнутий у ковдру.

Хлопчик, попередньо, був народжений протягом останньої доби і перебував у задовільному стані.

Дитину госпіталізували. Загрози її життю немає.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 ККУ – Залишення в небезпеці. Жінці, яка кинула свою дитину на вулиці, загрожує до двох років позбавлення волі. Встановленням її особи займається поліція.

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У Києві серед вулиці знайшли сумку з немовлям / 3 фотографии

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До слова, у Рівному 21-річна жінка за допомогою ножа вбила свою місячну доньку.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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