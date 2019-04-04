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Факти / Надзвичайні події

У Вінниці відвідувач ресторану розстріляв музиканта

В одному з ресторанів Вінниці чоловік розстріляв музиканта за те, що не почав співати, коли того вимагав гість. Зловмисник втік з місця події – пораненого прооперували.

У Вінниці відвідувач ресторану розстріляв музиканта

У Вінниці незадоволений гість ресторану дістав пістолет і мало не впритул розстріляв музиканта, який співав для гостей закладу.

– Одному з гостей здалося, ніби пауза без музики затяглася. Він зажадав танців негайно. Але музикант не став порушувати внутрішній розпорядок і заграв лише за годину. Та обуреного відвідувача було вже не вгамувати, – повідомляє офіціантка.

Після цього стрілок, сівши в автомобіль, втік разом з сім’єю. Стрілянина відбулась на очах його рідних.

Поранений чоловік намагався спинити зловмисника, але знепритомнів від болю.

Швидка одразу госпіталізувала пораненого. Медики прооперували чоловіка, витягнувши з десяток гумових куль.

Правоохоронці встановили особу стрілка. У підозрюваного є дозвіл на травматичну зброю, але чи з цього пістолета він стріляв – з’ясує слідство.

Спершу поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство, проте згодом замінили – замах на вбивство.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві через суперечки щодо права власності на квартиру застрелили чоловіка.

Джерело: Надзвичайні новини

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