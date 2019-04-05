У Донецькій області вітчим побив 5-річну дівчинку шнуром від зарядного пристрою.

Вітчим побив зарядним пристроєм дівчинку. Він бив її по обличчю, руках, ногах та тулубу. Ударів було не менше десяти.

Причиною такої жорстокості стала поведінка дівчинки: вона відкрила у кухні газову конфорку. Від цього вітчим розлютився і побив її. До того ж він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після події він заборонив дівчинці виходити з дому, але вона не послухалася і самостійно вирушила до дитсадка. Там і побачили її побої.

Мати дитини у цей час перебувала у лікарні з чотиримісячними двійнятами.

Зараз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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До речі, в Одеській області у власній квартирі повісився 8-річний хлопчик.

Джерело: Прокуратура Донецької області