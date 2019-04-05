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Факти / Надзвичайні події

Шнуром по обличчю і руках: на Донеччині вітчим побив 5-річну дівчинку

У Донецькій області вітчим побив 5-річну дівчинку шнуром від зарядного пристрою.

Шнуром по обличчю і руках: на Донеччині вітчим побив 5-річну дівчинку

Вітчим побив зарядним пристроєм дівчинку. Він бив її по обличчю, руках, ногах та тулубу. Ударів було не менше десяти.

Причиною такої жорстокості стала поведінка дівчинки: вона відкрила у кухні газову конфорку. Від цього вітчим розлютився і побив її. До того ж він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після події він заборонив дівчинці виходити з дому, але вона не послухалася і самостійно вирушила до дитсадка. Там і побачили її побої.

Мати дитини у цей час перебувала у лікарні з чотиримісячними двійнятами.

Зараз чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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До речі, в Одеській області у власній квартирі повісився 8-річний хлопчик.

Джерело: Прокуратура Донецької області

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