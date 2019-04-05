Чоловік, який намагався підпалити себе у Луцьку, має психічні розлади.
У Луцьку ввечері 5 квітня чоловік намагався накласти на себе руки біля міської ради.
Прямо перед входом у мерію він облився бензином і погрожував себе підпалити.
Інцидент не дійшов до трагедії завдяки правоохоронцям, які закували чоловіка у наручники.
Головний лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль повідомив, що чоловік два роки воював на Донбасі і періодично лікується від посттравматичного синдрому.
Читайте: Одесит розпочав стрілянину, коли дізнався вартість поїздки в таксі
Після погрози підпалити себе його передали спеціалістам психлікарні.
Нагадаємо, у минулому році на Львівщині чоловік облив себе бензином у відділенні банку.