У Дніпрі Daewoo Lanos влетів в електроопору, внаслідок чого постраждав водій.
У Дніпрі сталася ДТП. Водій не впорався з керуванням над автомобілем і вилетів на узбіччя. Там він врізався у стовп.
Через те, що чоловік не був пристібнутий, він отримав досить тяжкі травми. Від удару він сильно вдарився головою о лобове скло. У нього на обличчі і лобі множинні порізи, а в очі потрапили осколки. Його госпіталізували.
Не забувайте про ремені безпеки, завжди пристібайтеся. Це займає від сили декілька секунду, а може врятувати ціле життя.
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До речі, у центрі Києва Subaru протаранив Opel, зніс паркан і перекинувся на дах. Внаслідок ДТП двоє людей травмувалися.
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