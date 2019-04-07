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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі Lanos вилетів на узбіччя і врізався у стовп

У Дніпрі Daewoo Lanos влетів в електроопору, внаслідок чого постраждав водій.

У Дніпрі Lanos вилетів на узбіччя і врізався у стовп

У Дніпрі сталася ДТП. Водій не впорався з керуванням над автомобілем і вилетів на узбіччя. Там він врізався у стовп.

Через те, що чоловік не був пристібнутий, він отримав досить тяжкі травми. Від удару він сильно вдарився головою о лобове скло. У нього на обличчі і лобі множинні порізи, а в очі потрапили осколки. Його госпіталізували.

Не забувайте про ремені безпеки, завжди пристібайтеся. Це займає від сили декілька секунду, а може врятувати ціле життя.

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До речі, у центрі Києва Subaru протаранив Opel, зніс паркан і перекинувся на дах. Внаслідок ДТП двоє людей травмувалися.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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