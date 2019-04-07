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Факти / Надзвичайні події

У Криму стався землетрус

Біля берегів анексованого Криму стався землетрус силою 3,8 балів.

У Криму стався землетрус

Землетрус у Криму стався в акваторії Чорного моря на глибині 10 км.

Підземні поштовхи зафіксували біля східного узбережжя півострова. Магнітуда склала 3,8 балів.

Читайте: Землетрус в Одеській області: відчули три країни

Нагадаємо, що у травні 2016 року у Криму стався землетрус магнітудою 3,5 балів. Від підземних поштовхів тремтіла підлога і падали телевізори. На щастя, обійшлося без жертв.

А нещодавно у Туреччині сталася серія землетрусів з різною магнітудою.

Джерело: Єдина геофізична служба РАН

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