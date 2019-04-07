Біля берегів анексованого Криму стався землетрус силою 3,8 балів.
Землетрус у Криму стався в акваторії Чорного моря на глибині 10 км.
Підземні поштовхи зафіксували біля східного узбережжя півострова. Магнітуда склала 3,8 балів.
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Нагадаємо, що у травні 2016 року у Криму стався землетрус магнітудою 3,5 балів. Від підземних поштовхів тремтіла підлога і падали телевізори. На щастя, обійшлося без жертв.
А нещодавно у Туреччині сталася серія землетрусів з різною магнітудою.
Джерело: Єдина геофізична служба РАН
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