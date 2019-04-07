У США у штаті Вісконсін вбили 23-річну українку Тетяну Гужву.

Мертвою українку знайшли у будинку на бульварі Вашингтон. За підозрою у вбивстві заарештували її чоловіка 31-річного Фуада Пашаєва.

На передодні своєї смерті Тетяна звернулася у поліцію, вона розповіла, що Пашаєв збирається її вбити. Вона додала, що за ті три роки спільного життя він регулярно пив і бив її.

Чоловікові було пред’явлено звинувачення у домашньому насильстві, але вже через день його випустили під заставу $10 тисяч. Йому заборонили наближатися до дружини і їх однорічної дитини.

Поки точних даних експертизи, яка має встановити причину смерті жінки, немає.

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До речі, у Дніпрі двоє молодиків побили та штовхнули чоловіка у воду, знімаючи дійство на відео. Постраждалий загинув.

Джерело: uapost.us