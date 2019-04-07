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Факти / Надзвичайні події

У столичному метро чоловік впав на колію

У київському метро чоловік упав на колію. Поїзди затримуються.

У столичному метро чоловік впав на колію

У Києві на станції метро Сирець чоловікові стало зле. Внаслідок чого він впав з перону на колію.

Читайте: Пасажир упав під потяг: у Києві зупинили червону гілку метро

Через це поїзди на зеленій лінії метро затримуються.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві біля Центрального залізничного вокзалу поїзд відрізав чоловікові голову.

Фото: Kyiv LIVE

Джерело: Kyiv LIVE

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