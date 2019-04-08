Весь тиждень в Україні буде дощовим і теплим. З середи похолодає на кілька градусів.

У вівторок, 9 квітня, дощі прогнозують на заході та півночі України.

Максимальна температура повітря – до +20 – очікується на Закарпатті та у південних регіонах.

На решті території – від +16 до +18.

У Києві дощ, вночі 6-8, а вдень 16-18 вище нуля.

У середу, 10 квітня, зона опадів переміститься на центр та південь країни, місцями похолодає на пару градусів.

У східних областях +19, на півночі та в центрі +18, на півдні та Закарпатті +17, у західних областях найменше – до +14.

У столиці без істотних опадів, вночі 6-8, вдень 16-18 градусів тепла.

На четвер, 11 квітня, синоптики прогнозують опади майже на всій території Ураїни, окрім півдня.

Саме тут буде найтепліше – до +17.

У східних областях +16, у центрі та на півночі +14, у західних областях +12.

У Києві очікується дощ, вночі 5-7, вдень 12-14 вище нуля.

У п’ятницю, 12 квітня, сильні опади у вигляді дощу прогнозують на заході, помірні – на сході країни.

Температура повітря на півдні – від +15 до +17.

На сході +16, на півночі та у центрі +14, на заході +12.

У столиці сухо, вночі 5-7 градусів тепла, вдень до +14.

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Раніше Факти ICTV писали, що у квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.