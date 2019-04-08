PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Малайзії автобус з іноземцями впав у кювет: 10 людей загинули

У Малайзії автобус з іноземними робітниками злетів у кювет. Внаслідок ДТП загинули 10 осіб, 34 постраждали.

У Малайзії автобус з іноземцями впав у кювет: 10 людей загинули

В околицях Куала-Лумпура автобус з іноземними робітниками злетів у кювет.

Водій і сім пасажирів загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.

Читайте: ДТП у Чехії: вдарилися трамвай і тролейбус, 38 постраждалих

Ще 34 людини постраждали, їх доставили в лікарню.

Раніше Факти ICTV писали, що на Голосіївському проспекті в Києві сталася аварія за участю трьох автомобілів: Toyota Camry, Lada 2108 і Волга.

Фото: Kemalangan & Bencana Tanahairku

Джерело: Kemalangan & Bencana Tanahairku

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка