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Факти / Надзвичайні події

На Херсонщині чоловік застрелив сусіда через межу між городами

Вбивством завершилася у Херсонській області давня суперечка двох сусідів через межу між двома домоволодіннями.

На Херсонщині чоловік застрелив сусіда через межу між городами

Кожен вважав, що саме йому належить більший шматок землі.

До суду подав 52-річний Олександр. Справу він програв, але не зміг змиритися, кілька місяців пиячив, а потім взяв рушницю та пішов до 77-річного сусіда.

Він без жодних пояснень вистрілив із рушниці в живіт пенсіонеру.

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Спочатку чоловік зізнався у вбивстві, а після обрання запобіжного заходу заявив, що до даного злочину не має жодного відношення.

Але доказів, що кривавий злочин скоїв саме він, у слідства достатньо.

До слова, у Дніпрі двоє молодиків побили та штовхнули чоловіка у воду, знімаючи дійство на відео. Постраждалий загинув.

Джерело: Ранок у великому місті

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