Вбивством завершилася у Херсонській області давня суперечка двох сусідів через межу між двома домоволодіннями.

Кожен вважав, що саме йому належить більший шматок землі.

До суду подав 52-річний Олександр. Справу він програв, але не зміг змиритися, кілька місяців пиячив, а потім взяв рушницю та пішов до 77-річного сусіда.

Він без жодних пояснень вистрілив із рушниці в живіт пенсіонеру.

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Спочатку чоловік зізнався у вбивстві, а після обрання запобіжного заходу заявив, що до даного злочину не має жодного відношення.

Але доказів, що кривавий злочин скоїв саме він, у слідства достатньо.

До слова, у Дніпрі двоє молодиків побили та штовхнули чоловіка у воду, знімаючи дійство на відео. Постраждалий загинув.