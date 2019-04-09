У Запоріжжі 14-річного підлітка вдарило струмом потужністю в 10 тисяч вольт.

У Запоріжжі 14-річний підліток заліз в електрощитову підстанцію і отримав розряд стуму у 10 тисяч вольт. Хлопець отримав серйозні опіки рук та, на щастя, залишився живий. Рятувальники називають це справжнім дивом. Зараз він знаходиться у лікарні, його стан оцінюють, як середньої тяжкості.

До трансформаторної будки підліток заліз із цікавості, він хотів побачити, який там стоїть запобіжник. Хлопець збив замок з дверей електрощитової і проник всередину.

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До речі, у Маріуполі співробітники поліції врятували дівчину, яка наковталася таблеток та хотіла накласти на себе руки.