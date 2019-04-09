Влада Нью-Йорка (США) оголосила надзвичайний стан через спалах кору.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що адміністрація вимагатиме від усіх мешканців районів Вільямсбург і Бруклін зробити щеплення від кору.
Тих, хто не виконає цю вимогу, будуть штрафувати.
Надзвичайний стан через кір триватиме у Нью-Йорку щонайменше до 17 квітня.
До слова, у Нью-Йорку з осені підтверджено 285 випадків кору.
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Нагадаємо, в обласному перинатальному центрі в Сумах від кору померла жінка, яка незадовго до цього народила немовля.
Джерело: The Official Website of the City of New York
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