Влада Нью-Йорка (США) оголосила надзвичайний стан через спалах кору.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що адміністрація вимагатиме від усіх мешканців районів Вільямсбург і Бруклін зробити щеплення від кору.

Тих, хто не виконає цю вимогу, будуть штрафувати.

Надзвичайний стан через кір триватиме у Нью-Йорку щонайменше до 17 квітня.

До слова, у Нью-Йорку з осені підтверджено 285 випадків кору.

Нагадаємо, в обласному перинатальному центрі в Сумах від кору померла жінка, яка незадовго до цього народила немовля.

Джерело: The Official Website of the City of New York