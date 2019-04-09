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Факти / Надзвичайні події

Спалах кору у Нью-Йорку: оголошено надзвичайний стан

Влада Нью-Йорка (США) оголосила надзвичайний стан через спалах кору.

Спалах кору у Нью-Йорку: оголошено надзвичайний стан

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що адміністрація вимагатиме від усіх мешканців районів Вільямсбург і Бруклін зробити щеплення від кору.

Тих, хто не виконає цю вимогу, будуть штрафувати.

Надзвичайний стан через кір триватиме у Нью-Йорку щонайменше до 17 квітня.

До слова, у Нью-Йорку з осені підтверджено 285 випадків кору.

Читайте: Кір не відступає: четверо українців померли від ускладнень

Нагадаємо, в обласному перинатальному центрі в Сумах від кору померла жінка, яка незадовго до цього народила немовля.

Джерело: The Official Website of the City of New York

Фото: Dreamstime

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