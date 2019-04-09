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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі чоловік побив співробітниць енергокомпанії через платіжку

У Запоріжжі чоловік побив двох співробітниць енергокомпанії через рахунки за електроенергію.

У Запоріжжі чоловік побив співробітниць енергокомпанії через платіжку

У Запоріжжі місцевий житель прийшов до Центру обслуговування клієнтів та з нецензурними викриками, накинувся з кулаками на двох співробітниць Запоріжжяелектропостачання.

Одну із жінок він вдарив по обличчю і розбив окуляри. Також чоловік ударив у живіт іншу працівницю.

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Після нападу на працівниць зловмисник зник. Правоохоронці встановили особу нападника та відкрили кримінальне провадження.

З’ясувалося, що чоловік був незадоволений виставленою йому до сплати за попередній місяць сумою в рахунку за електроенергію.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві у Голосіївському районі сталася стрілянина, у результаті якої серйозні травми отримали двоє чоловіків.

Джерело: Запоріжжяобленерго

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