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Факти / Надзвичайні події

“Замінування” КМДА – поліція вибухівку не знайшла

У поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування КМДА. Після ретельної перевірки правоохоронці повідомили, що вибухівки у будівлі не знайшли.

“Замінування” КМДА – поліція вибухівку не знайшла

Оновлено 20.12. У будівлі КМДА правоохоронці не знайшли вибухівки.

– Працівники профільних служб ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію: вибухонебезпечних предметів не знайдено, – заявили у поліції.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 259 КК України. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що будівлю столичної мерії  збираються підірвати через 12 годин.

Поліцейські провели евакуацію громадян з будівлі.

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– Близько 15.00 до київських правоохоронців надійшло повідомлення, що замінована будівля, яка розташована на вулиці Хрещатик, – заявили у поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, рятувальники та медики.

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“Замінування” КМДА – поліція вибухівку не знайшла / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві сталася масштабна пожежа у приватному секторі, внаслідок якої вибухнули кілька балонів з газом.

Джерела: Нацполіція, Інформатор

Фото: Інформатор

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