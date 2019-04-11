На Київщині школярі та їхні батьки звинувачують вчителя географії у розбещенні.

У Бориспільському районі Київської області вчитель географії зваблював малолітніх. Найменшою жертвою педагога стала чотирирічна дитина.

Заяву до поліції написали батьки одразу кількох дітей. Вчитель не лише викладає географію в школі, а ще й є керівником місцевого художнього гуртка, репетиції якого він часто проводив у себе вдома, у кімнаті гуртожитку.

Як повідомляють правоохоронці, жертвами стали п’ятеро дітей. Це були двоє дівчат і троє хлопчиків. Постраждалий 12-річний хлопець зізнається, що вчитель торкався його сідниць. Він робив це на очах у власного сина.

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Колеги педагога говорять, що жодних скарг ніколи не отримували. Сусіди також стверджують, що вчитель навпаки любить дітей, часто організовує для них різноманітні заходи та вистави. Селяни припускають, що діти все вигадали, аби допекти вчителю.

Правоохоронці вже арештували педагога. Однак за гратами він не сидітиме. За нього вніс заставу у розмірі 63 тис. грн товариш бізнесмен.

Якщо суду вдасться довести провину вчителя, то йому загрожує щонайменше 8 років в’язниці.

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