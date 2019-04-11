У четвер у Києві на Лук’янівці викрали 4-річного хлопчика. Поліція оголосила план Перехоплення, проте незабаром дитину знайшли, вона знаходиться з батьком.

Оновлено о 12.53. Пізніше з’ясувалося, що дитину викрав власний батько – іноземець, який працює в Україні за контрактом. Він з матір’ю дитини перебуває у процесі розлучення. Вчора відбувся суд, який вирішував, з ким залишиться дитина. Поліція веде допит матері хлопчика.

10.57. Близько 9.00 4-річного хлопчика, за словами очевидців, схопили троє чоловіків і у напрямку центру міста повезли на чорному Mercedes. Один чоловік схожий на араба, два інших мають слов’янську зовнішність.

Викрадачів одразу почала розшукувати поліція, був оголошений план Перехоплення.

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До речі, у Києві у Деснянському районі сталося пограбування, грабіжник викрав мільйон гривень.