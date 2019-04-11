У Твері (Росія) затримали колектора, який погрожував боржникові тим, що зґвалтує його дружину і відріже ногу 5-річному сину.

У Твері затримали колектора, який вдерся до квартири боржника, а до цього погрожував його сім’ї.

27-річний колектор увірвався в житло, відштовхнувши від вхідних дверей жінку, яка не хотіла його пускати.

У місцевому ЗМІ дізналися, що чоловік взяв кредит в мікрофінансової організації Ліга грошей. Сума позики склала 30 тис. рублів (близько 13 тис. грн).

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На початку місяця він прострочив платіж у 1200 рублів (500 грн). Він обіцяв погасити борг найближчим часом, але йому почали дзвонити колектори.

– Мені погрожували такими речами, що це просто неймовірно уявити. Говорили, що зґвалтують дружину у мене на спині, що відрубають моєму п’ятирічному синові ногу по коліно лопатою. Увечері в четвер, коли я ще був на роботі, до мене додому вдерся амбал. Постукав у двері, дружина відкрила, він її відштовхнув і зайшов у квартиру. Діти чули, як він погрожував, казав дружині про мій борг, говорив про мене гидоту і вимагав заплатити. Коли він пішов, дружина зателефонувала мені. Вона до цих пір в шоці від події, – розповів чоловік.

За фактом порушено справу за статтею Незаконне проникнення до житла, вчинене проти волі особи, що проживає в ньому, із застосуванням насильства.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, якими методами в українців відбирають житло та майно.

Джерело: Слідчий комітет РФ