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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі майже 20 змій заповзли на територію ресторану

У Дніпрі на території ресторану працівники ДСНС виловили 18 плазунів.

У Дніпрі майже 20 змій заповзли на територію ресторану

У Дніпрі на відкритій території ресторану працівники виявили плазунів.

На місце події прибули бійці ДСНС провели ретельну перевірку прилеглої території ресторану та виловили 18 плазунів.

Читайте: У харківській маршрутці під час руху відвалилися двері

Змій вивезли за межі міста.

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У Дніпрі майже 20 змій заповзли на територію ресторану / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Дніпра маршрутка втратила управління та збила чоловіка на тротуарі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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