У місті Кам’янське Дніпропетровської області четверо поліцейських постраждали під час затримання підозрюваного у завданні травм двом сусідам.
Щоб зупинити дебошира, правоохоронцям довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.
Поліцейські отримали виклик, що зловмисник побив гайковим ключем чоловіка та жінку.
Його знайшли вдома, але чоловік чинив опір поліцейським і напав на правоохоронців з ножем і молотком, завдавши тілесні ушкодження чотирьом копам.
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За фактом посягання на життя працівника правоохоронних органів відкрито кимінальне провадження за ст. 348 ККУ.
У Кам’янському чоловік з ножем і молотком напав на копів – четверо постраждалих / 3 фотографии
До слова, у квітні 2018 року у Черкасах чоловік із ножем напав на поліцейських у відділку, тоді постраждали троє правоохоронців.
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