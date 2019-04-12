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Факти / Надзвичайні події

У Кам’янському чоловік з ножем і молотком напав на копів – четверо постраждалих

У місті Кам’янське Дніпропетровської області четверо поліцейських постраждали під час затримання підозрюваного у завданні травм двом сусідам.

У Каменському чоловік з ножем і молотком напав на копів

Щоб зупинити дебошира, правоохоронцям довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Наразі він перебуває у лікарні під конвоєм.

Поліцейські отримали виклик, що зловмисник побив гайковим ключем  чоловіка та жінку.

Його знайшли вдома, але чоловік чинив опір поліцейським і напав на правоохоронців з ножем і  молотком, завдавши тілесні ушкодження чотирьом  копам.

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За фактом посягання на життя працівника правоохоронних органів відкрито кимінальне провадження за ст. 348 ККУ.

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У Кам’янському чоловік з ножем і молотком напав на копів – четверо постраждалих / 3 фотографии

До слова, у квітні 2018 року у Черкасах чоловік із ножем напав на поліцейських у відділку, тоді постраждали троє правоохоронців.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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