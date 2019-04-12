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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі у будівельному вагончику згоріли троє людей

Трагедія сталася у Запоріжжі близько 5.00 ранку – у будівельному вагончику внаслідок пожежі загинули троє людей.

Пожежа в Запоріжжі

Рятувальники з’ясували, що у металевому будівельному вагончику по вулиці Шкільній, 19 горіло оздоблення та домашні речі на площі 18 кв. м.

Під час гасіння виявили тіла трьох людей, ще одного постраждалого з опіками різного ступеня госпіталізували.

Особи загиблих та травмованого встановлюються.

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Пожежним підрозділам о 6.00 вдалося ліквідувати загоряння.

Причина пожежі поки невідома.

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У Запоріжжі у будівельному вагончику згоріли троє людей / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві у районі Новобіличів у житловому будинку сталася пожежа, полум’я перекинулося на дві сусідні будівлі.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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