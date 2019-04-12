Біля школи у Хмельницькому 48-річний чоловік побив двох 16-річних однокласників сина. Так він помстився за те, що підлітки приспустили колесо джипа, на якому його неповнолітній син приїхав до школи.

Дорослий чоловік без попереджень накинувся на хлопців і заспокоївся лише тоді, коли вони лежали на землі і стікали кров’ю.

Обидва підлітки у лікарні, у них садна на обличчях і зламані носи.

Їхній стан лікарі оцінили як середньої тяжкості, довелося оперувати.

Хлопці розповіли, що їхній однокласник регулярно приїжджає до школи на джипі, ганяє, ледь не чавлячи інших дітей.

Тож вони вирішили провчити Андрія і навіть попередили його, що приспустили колесо. А вже за годину до школи примчав батько юного водія – власник машини.

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Чоловік, якого школярі звинувачують у побитті – відомий в Хмельницькому підприємець Костянтин Костюк.

Зустрітися з ним Надзвичайним новинам не вдалося. На телефонні дзвінки він не відповідає. Не прийшов чоловік і на шкільні збори.

Батьки учнів написали заяву до поліції. Втім, як з’ясувалося, кривдник дітей також звернувся до правоохоронців. Тому відкрито два кримінальні провадження.

У поліції кажуть, що за умисне нанесення легких тілесних ушкоджень йому загрожує штраф – це 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи терміном на 200 годин, або виправні роботи терміном на 1 рік.

Тепер слово за судово-медичними експертами.

До слова, раніше ми розповідали, що робити, якщо побачили, як на вулиці когось кривдять або намагаються обікрасти.