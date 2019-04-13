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Факти / Надзвичайні події

Затримали зі стріляниною: у Лондоні водій врізався в авто посла України

У Лондоні (Велика Британія) поліцейські затримали водія автомобіля, який врізався в авто посла України.

Поліція

У Лондоні (Велика Британія) водій автомобіля врізався в авто посла України, після чого його зі стріляниною затримали поліцейські.

Після стрілянини правоохоронці оточили територію в районі Холланд-парк.

Саме там знаходяться посольства України, Камеруну та Греції.

За словами свідків, було чутно близько десяти пострілів.

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У посольстві України у Великій Британії заявили, що водій навмисно врізався в автомобіль посла. Поліція відкрила вогонь після того, як зловмисник знову врізався в авто.

У результаті атаки жодна людина не постраждала. Поліція з’ясовує мотиви водія.

Правоохоронці не класифікують подію як теракт.

До слова, біля посольства Росії в Києві стався вибух.

Фото: Hiroaki Katayama

Джерело: Медуза

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