У Лондоні (Велика Британія) поліцейські затримали водія автомобіля, який врізався в авто посла України.
У Лондоні (Велика Британія) водій автомобіля врізався в авто посла України, після чого його зі стріляниною затримали поліцейські.
Після стрілянини правоохоронці оточили територію в районі Холланд-парк.
Саме там знаходяться посольства України, Камеруну та Греції.
За словами свідків, було чутно близько десяти пострілів.
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У посольстві України у Великій Британії заявили, що водій навмисно врізався в автомобіль посла. Поліція відкрила вогонь після того, як зловмисник знову врізався в авто.
У результаті атаки жодна людина не постраждала. Поліція з’ясовує мотиви водія.
Правоохоронці не класифікують подію як теракт.
До слова, біля посольства Росії в Києві стався вибух.
Фото: Hiroaki Katayama