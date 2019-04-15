Пожежа у соборі Паризької Богоматері, за словами представників, може стати повним крахом Нотр-Дам де Парі.

Представник собору Андре Фіно уточнив, що пожежа пошкодила перекриття XIX і XIII століть та завив – “горить все”. Пожежні заявили, що не впевнені у тому, що зуміють впоратися з поширенням вогню у соборі Паризької Богоматері

Також представники собору заявляють наступне:

– Там нічого не залишиться. І ще невідомо, чи зачепило підземне сховище під собором.

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Нагадаємо, що горить собор Паризької Богоматері, у результаті пожежі було пошкоджено дах, шпиль і дерев’яні конструкції. Пожежу гасять з землі і води, однак поки впоратися з вогнем не вдається. На щастя, жертв вдалося уникнути, постраждалих немає.

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