Поліцейські перевіряють інформацію про розпилення газу на території однієї зі шкіл у Біляївському районі. Госпіталізовано 36 дітей.

Директор школи у Біляївському районі повідомив правоохоронцям про розпилення речовини з перцевого балончика.

У результаті інциденту в лікарню доставлено 36 учнів школи. Попередній діагноз – опік дихальних шляхів перцевим газом.

Після надання допомоги 26 дітей забрали батьки, ще десятьом надають медичну допомогу.

Попередньо встановлено, що газовий балончик приніс учень 9 класу та розпилив його під час перерви.

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Поліція вирішує питання про притягнення батьків учня до адміністративної відповідальності за невиконання батьківського обов’язку.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 15 квітня у роздягальні гімназії у Черкасах учні розпилили газ із балончиків, через що отруїлися 68 дітей.