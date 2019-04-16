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СБУ затримала керівника Київобленерго за хабар у 87 тис. грн

Співробітники СБУ затримали керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ Київобленерго.

СБУ затримала керівника Київобленерго за хабар у 87 тис. грн

Керівник регіонального підрозділу Київобленерго з керівником приватної компанії, яка займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від громадян та підприємців за прискорене підписання договорів на постачання електроенергії.

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У відомстві зазначили, що обидва чиновники були затримані у Київській області на хабарі у 87 тисяч гривень від приватного підприємця.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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СБУ затримала керівника Київобленерго за хабар у 87 тис. грн / 2 фотографии

Нагадаємо, громадянину Нігерії, який прилетів зі Стамбула,не дали дозвіл на перетин кордону і він спробував дати хабар прикордоннику.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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