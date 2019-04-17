PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Колишній президент Перу застрелився під час арешту

Екс-президент Перу Алан Гарсія вчинив спробу самогубства під час затримання.

Алан Гарсія

Екс-президент Перу Алан Гарсія вистрілив собі в шию під час затримання. Він загинув у госпіталі Ліми.

Рани Гарсії виявилися занадто серйозними і лікарям не вдалося його врятувати. Політик помер після трьох зупинок дихання.

Гарсію підозрювали в отриманні хабарів і планували заарештувати на 10 днів.

Читайте: Біля поста поліції на трасі Одеса – Київ сталася стрілянина

До слова, у Києві на вулиці Миколи Голего п’яний іноземець врізався в п’ять автомобілів.

Джерело: TeleSUR

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міг пересуватися по суші: у Перу знайшли скелет чотириногого кита
В Перу автобус з дитячою футбольною командою впав в ущелину: є жертви
Найбезглуздіший автогол року забили у Перу
Гітлер і Ленін виставили кандидатури на виборах в Перу
Дві морди і чотири ока – у Перу народилося цуценя-мутант
У Перу стався сильний землетрус – поштовхи відчували по всій країні
Загроза вибухів. У Південній Америці екстрено приземлилися 4 літаки
У Перу автобус впав у прірву: загинули 15 осіб
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка