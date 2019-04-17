У Харкові біля станції метро Київська стався справжній потоп.

У Харкові біля станції метро стався порив тепломагістралі, у результаті якого проїжджу частину затопило.

Дорога перетворилася на річки гарячої води, утворилися калюжі глибиною 30-40 см. Над дорогою підіймається пар.

Рух у цій частині міста ускладнено, утворився затор.

Дефект стався на магістралі діаметром у метр. Зараз працівники КП Харківських теплових мереж відкачують воду на вул. Матюшенка, коли неполадки будуть усунені невідомо.

Воду у навколишніх будинках не вимикали, її подають іншою мережею.

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До речі, Київтеплоенерго опублікувало нові тарифи на опалення і гарячу воду, які почнуть діяти з 1 травня.

Джерело: UA: Харків