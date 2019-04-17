PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати

У Києві затримано шістьох зловмисників, які під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати.

У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати

Співробітники поліції затримали в столиці групу осіб, що збувала психотропні препарати під виглядом таблеток для зниження ваги.

Під час обшуку у них були виявлені понад мільйон упаковок таблеток, які містили сибутрамін – заборонену психотропну речовину, що викликає розвиток анорексії і серцево-судинні захворювання.

Також були знайдені записи про кількість збутих психотропів, банківські картки, комп’ютери, мобільні телефони і майже три з половиною мільйони гривень готівкою.

Зловмисники створили більше 10 сайтів, де рекламували препарати для схуднення.

Читайте: У Києві викрили найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів

В оголошенні обіцяли, що таблетки пригнічують почуття голоду і людина буде швидко втрачати вагу.

Покупці перераховували гроші на картку і отримували замовлення поштою.

Препарати поставляли в Україну з Китаю через Казахстан.

Шістьох фігурантів затримали і повідомили про підозру у злочині про незаконний збут наркотиків і психотропних речовин.

Трьох взяли під варту з можливістю внесення застави в 150 тисяч грн, ще троє – під цілодобовим домашнім арештом.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
У Києві під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати / 6 фотографий

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чому біда не вчить. Як карають пішоходів-порушників
Київ випередив Вашингтон, Мюнхен і Мельбурн, піднявшись на 29 позицій в рейтингу стартап-міст
Київміськбуд визнали найкращим забудовником Києва
Затор від Шулявського аж до Кільцевої. У Києві перекрили проспект Перемоги
Зустріч біля Олімпійського: поліція порахувала людей
У Києві зґвалтували дівчину біля власного будинку
У Києві біля посольства РФ прогримів вибух
Бар з грецьким фаст-фудом Grek i Veter: атмосфера вулиці та хіп-хопу – Ситий в7
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка