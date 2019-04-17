У Києві затримано шістьох зловмисників, які під виглядом таблеток для схуднення продавали психотропні препарати.
Співробітники поліції затримали в столиці групу осіб, що збувала психотропні препарати під виглядом таблеток для зниження ваги.
Під час обшуку у них були виявлені понад мільйон упаковок таблеток, які містили сибутрамін – заборонену психотропну речовину, що викликає розвиток анорексії і серцево-судинні захворювання.
Також були знайдені записи про кількість збутих психотропів, банківські картки, комп’ютери, мобільні телефони і майже три з половиною мільйони гривень готівкою.
Зловмисники створили більше 10 сайтів, де рекламували препарати для схуднення.
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В оголошенні обіцяли, що таблетки пригнічують почуття голоду і людина буде швидко втрачати вагу.
Покупці перераховували гроші на картку і отримували замовлення поштою.
Препарати поставляли в Україну з Китаю через Казахстан.
Шістьох фігурантів затримали і повідомили про підозру у злочині про незаконний збут наркотиків і психотропних речовин.
Трьох взяли під варту з можливістю внесення застави в 150 тисяч грн, ще троє – під цілодобовим домашнім арештом.
Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.