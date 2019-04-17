На португальському острові Мадейра перекинувся туристичний автобус. 28 загиблих.

На острові Мадейра в Португалії автобус із туристами потрапив у ДТП. Загинули 28 осіб.

За попередніми даними, всього в салоні знаходилося 53 пасажири. Серед жертв 11 чоловіків і 17 жінок. Всі були громадянами Німеччини.

Аварія трапилася в районі Санта-Крус. Автобус покинув готельний комплекс Quinta Splendida в декількох метрах від місця аварії.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, транспортний засіб перекинувся після того, як відмовили гальма.

Поліція встановлює точну кількість постраждалих та причину ДТП.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, після чого вона пошкодила 11 автомобілів.

Джерело: Lusa

Фото: Lusa