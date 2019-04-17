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Факти / Надзвичайні події

У Житомирі маршрутка на ходу загубила два колеса

У Житомирі зранку у маршрутки на ходу відірвалося два колеса.

У Житомирі маршрутка на ходу загубила два колеса

На вулиці Вітрука у Житомирі маршрутка №10 втратила відразу два колеса – одне покотилося дорогою, інше пошкодило автомобіль Mazda, повідомив у Facebook депутат Житомирської міськради Максим Манухін.

За його словами, це сталося о 8.00 ранку на його очах.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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У Житомирі маршрутка на ходу загубила два колеса / 2 фотографии

До слова, Факти ICTV писали, на яку небезпеку слід у першу чергу звертати увагу українцям, коли вони сідають у маршрутки.

Джерело: Максим Манухін,  Житомир.info

Фото: Максим Манухін

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