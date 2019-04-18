У Києві затримали учасників злочинної групи, які під приводом продажу автомобілів заволоділи коштами понад 200 громадян України.

У Києві працівники прокуратури та поліції затримали учасників злочинної групи, які обманювали людей. Вони ошукали щонайменше 200 громадян, які очікували купити автомобіль.

Під приводом продажу неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки, зловмисники заволоділи коштами громадян на суму майже 7 млн грн.

Злочинна група здійснювала махінації на території Києва, Запорізької та Миколаївської областей з жовтня 2017 року по квітень 2019.

Організатором афер виявилася 33-річна жителька Миколаївщини, яка залучила до протиправної діяльності близько 10 осіб. Для реалізації злочинної схеми зловмисниця винаймала офісні приміщення та створила низку фіктивних підприємств.

– Учасники групи розміщували на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж транспортних засобів за цінами, нижчими за середньоринкові, – йдеться у повідомленні.

Клієнтів заманювали в офіс, там за ідеєю потрібно було укласти договір з умовою передоплати у розмірі від 30 до 50% від вартості транспортного засобу. Коли аферисти отримували на руки передоплату, тоді відволікали увагу покупця і підставляли фіктивні документи, які не стосувалися купівлі транспорту.

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Згодом потерпілі перечитали договір і виявилося, що оплатили лише послуги цього товариства або взяли у них позику на суму до 600 тис. грн

П’ятьом учасникам групи, у тому числі жінці-організатору, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства. Двом особам повідомлено про підозру заочно.

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