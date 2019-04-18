У Нью-Йорку чоловік з каністрами бензину намагався зайти в собор Святого Патріка на Манхеттені.

Увечері 17 квітня поліція Нью-Йорка затримала чоловіка, який намагався потрапити в собор Святого Патріка з двома каністрами бензину.

– Близько 19.55 (02.55 за київським часом, – Ред.) чоловік увійшов до собору Святого Патріка на Манхеттені з каністрами бензину та рідиною для розпалювання, після чого його одразу затримали, – повідомляє поліція Нью-Йорка.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember – if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 апреля 2019 г.

За даними телекомпанії NBC, затриманим виявився чоловік 37 років. Він розлив бензин та різні суміші на двері собору, але в цей момент поліція затримала його.

Загалом чоловік мав 15 л. бензину, дві пляшки рідини для розпалювання і дві запальнички.

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Під час допиту чоловік запевняв, що ніс каністри з паливом до фургону, бо там закінчилося пальне. При перевірці машини його слова не підтвердилися.

Собор Святого Патріка – видатна пам’ятка неоготики . Собор внесено до реєстру національних історичних пам’яток США. Це найбільший, побудований в неоготичному стилі, католицький храм Америки.

Нагадаємо, 15 квітня сталася пожежа у соборі Паризької Богоматері, яка тривала цілих 12 годин. Були знищені шпиль, дах, дерев’яні конструкції тощо.

Хоч Нотр-Дам і вдалося врятувати від повного руйнування, на його відновлення можуть піти десятиліття.

На відбудову собору Паризької Богоматері після пожежі вже зібрано $1 млрд.