Увечері 17 квітня поліція Нью-Йорка затримала чоловіка, який намагався потрапити в собор Святого Патріка з двома каністрами бензину.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember – if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 апреля 2019 г.