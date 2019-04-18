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У Кіровоградській області вагітна школярка наклала на себе руки – ЗМІ

У селі Цибулеве (Кіровоградська область) 14-річна школярка наклала на себе руки.

У Кіровоградській області вагітна школярка наклала на себе руки – ЗМІ

У селі Цибулеве (Кіровоградська область) 14-річна дівчина, яка мала за тиждень народити дитину, наклала на себе руки.

Тіло загиблої знайшли у дворі будинку, в якому вона проживала разом зі співмешканцем, а її мати жила неподалік.

За словами мешканців села, сім’я дівчини складалася зі звичайних працьовитих людей і вона не вважалася неблагополучною.

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18-річний хлопець загиблої ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності і не зловживав алкоголем. Востаннє їх бачили разом за день до смерті дівчини.

Всі обставини трагедії наразі невідомі.

До слова, в Одеській області мати закопала немовля на городі, оскільки вирішила, що воно народилося мертвим.

Джерело: Обозреватель

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